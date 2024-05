Anticipazioni Beautiful, puntata 16 maggio 2024/ Steffy convince Taylor a non consegnarsi alla polizia

Anticipazioni Beautiful, 16 maggio 2024: Taylor vuole consegnarsi alla polizia, ma…

Domani pomeriggio, giovedì 16 maggio 2024, andrà in onda una nuova puntata di Beautiful nel pomeriggio di Canale 5. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Taylor vorrebbe consegnarsi alla polizia una volta appreso il ricatto che Bill sta orchestrando ai suoi danni. Lo Spencer è riuscito nell’intento di far scarcerare Sheila dopo aver minacciato Steffy e Finn di denunciarla, pena la rivelazione alla polizia di quanto compiuto da Taylor anni prima, quando gli aveva sparato.

Intanto però, mentre Sheila gode della sua libertà accanto a Bill, Steffy riesce a convincere Taylor a non consegnarsi alla polizia e decide di andare a parlare con lo Spencer, per cercare di capire come sia possibile che abbia potuto adoperarsi per far uscire Sheila di prigione. Tutti infatti si interrogano sull’atteggiamento enigmatico e sconsiderato dell’uomo in favore di Sheila, e anche le stesse Taylor e Brooke stentano a credere a ciò che Bill è capace di fare pur di difendere la diabolica rossa.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful in onda come sempre su Canale 5, Steffy e Finn hanno rivelato a Taylor il motivo per cui non hanno denunciato Sheila alla polizia durante la prima udienza. La donna era entusiasta all’idea che la rossa fosse finita in prigione, ma si dice stupita che la figlia non abbia testimoniato contro di lei. La coppia ha così deciso di raccontarle nel dettaglio il ricatto di Bill e, sconvolta da quanto appreso, la donna si è confidata con Brooke.

Le due ex rivali in amore, che erano state informate da Carter della scarcerazione di Sheila, si interrogano sul comportamento di Bill e stentano a credere che l’uomo possa aver fatto una cosa del genere pur di salvarla e riportarla in libertà.

