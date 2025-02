Le vicende di Beautiful continuano ad appassionare non poco i suoi tantissimi fan, questi infatti sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere alcun dettagli, la nota soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai.

Anticipazioni Beautiful, puntata 15 febbraio 2025/ Hope chiede un'altra possibilità a Liam, lui rifiuta

In molti si chiedono cosa accadrà nelle prossime puntate di Beautiful. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative all’episodio che terrà compagnia ai telespettatori domani, martedì 18 febbraio 2025. Queste rivelano che Sheila per l’ennesima volta dirà a Deacon che non ha nessuna intenzione di allontanarsi dal figlio. Lei è convinta che col tempo riuscirà a farsi spazio nella vita di Finn. Intanto Hope si recherà dalla madre e sarà davvero delusa e triste dopo ilo rifiuto di Liam.

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 febbraio 2025/ Hope comunica a Thomas che vuole salvare il suo matrimonio

Beautiful anticipazioni 18 febbraio 2025: Hope si confida con la madre, le sue parole stupiscono Brooke

Dopo il confronto con Spencer la Logan si confiderà con la madre, alla quale racconterà di aver chiesto a Liam di provare a lasciarsi alle spalle la loro profonda crisi matrimoniale. Lui però non le ha concesso un’altra possibilità e le ha manifestato il desiderio di procedere con il divorzio. Le sue parole stupiranno non poco Brooke, lei era infatti convinta che sarebbero tornati insieme.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che la Logan apparirà addolorata a causa della rivelazione della figlia e non riuscirà a capacitarsi del fatto che Liam non abbia voluto perdonare Hope. Quest’ultima però è consapevole che lui non riuscirà mai a perdonarla per aver baciato Thomas a Roma e di certo la situazione peggiorerebbe se lui dovesse scoprire dei momenti di passione che ci sono stati tra lei e Forrester.

Anticipazioni Beautiful, puntata 13 febbraio 2025/ Hope in lacrime da Thomas, lui le chiede scusa