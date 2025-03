Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful e come al solito tante saranno le novità che faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende conquistano sempre l’attenzione di moltissimi fan. La soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che andrà in onda domani, martedì 18 marzo 2025. Queste rivelano che Katie, che è la responsabile della comunicazione della Forrester Creation, ammetterà di essere infastidita per non essere stata coinvolta nell’organizzazione della prossima sfilata dell’azienda durante la quale Ridge ed Eric si sfideranno. Intanto Brooke e Donna avranno un’accesa discussione. La compagna di Eric ricorderà alla sorella che lui è una leggenda nel mondo della moda, la Logan

invece dirà che Ridge oltre ad essere uno stilista molto amato e famoso è anche il capo della Forrester Creation.

Beautiful, anticipazioni 18 marzo 2025: tensione alle stelle tra i Forrester

Tra tutti i Forrester la tensione sarà alle stelle, al punto che causerà momenti di difficoltà non solo nella vita professionale ma anche in quella privata di tutti i componenti della famiglia. Ridge e suo padre continueranno ad essere in guerra e sono pronti a sfidarsi, i tantissimi fan della soap non vedono l’ora di scoprire chi vincerà tra innovazione e tradizione.

Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di martedì 18 marzo 2025 Ridge sarà molto felice che R.J. stia dimostrando di avere un grande talento però non ha nessuna intenzione di ammorbidirsi, né con suo figlio né con suo padre. Cos’altro succederà? Al momento non sono trapelati altri spoiler, non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, di sicuro i colpi di scena non mancheranno.

