Tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i fan nei prossimi episodi di Beautiful, con le loro intriganti vicende i protagonisti riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà, infatti puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio. La storica soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5 ma è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 18 febbraio 2025/ Hope distrutta dopo il rifiuto di Liam, non la perdonerà

Cosa succederà nelle prossime puntate? Sul web sono trapelate alcune interessanti anticipazioni di Beautiful, relative all’episodio che andrà in onda domani, mercoledì 19 febbraio 2025. Queste rivelano che nonostante l’amore che prova per Hope Thomas deciderà di recarsi da Liam per convincerlo del fatto che la figlia di Brooke lo ama davvero e vuole provare a salvare la loro famiglia. Lui però non vorrà sentire ragioni, ancora una volta dirà che la moglie sapeva che non avrebbe potuto mai perdonare il tradimento proprio con lui.

Anticipazioni Beautiful, puntata 15 febbraio 2025/ Hope chiede un'altra possibilità a Liam, lui rifiuta

Beautiful, anticipazioni 19 febbraio 2025: Thomas di nuovo ossessionato da Hope? Ridge e Brooke preoccupati

I tantissimi fan della nota soap opera americana assisteranno ad altre interessanti vicende nella puntata che verrà trasmessa domani su Canale 5. Stando alle anticipazioni di Beautiful Ridge apparirà non poco preoccupato per il figlio, teme che possa essere di nuovo ossessionato da Hope. Steffy invece si fida del fratello e spera che Liam e la Logan possano riconciliarsi e tornare al più presto alla normalità.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nella puntata di mercoledì 19 febbraio 2025 Brooke racconterà a Ridge e Steffy di aver parlato con Hope. Quest’ultima le ha rivelato che il marito non vuole concederle un’altra possibilità, infatti vuole procedere con il divorzio. Lei è molto preoccupata, ha paura che dopo il rifiuto di Spencer la figlia possa riavvicinarsi a Thomas.

Anticipazioni Beautiful, puntata 14 febbraio 2025/ Hope comunica a Thomas che vuole salvare il suo matrimonio