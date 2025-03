Beautiful continua a catturare l’attenzione di moltissimi fan con le sue intriganti vicende, quotidianamente infatti sono moltissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà ai protagonisti nelle prossime puntate? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, mercoledì 19 marzo 2025. Queste rivelano che Lì si recherà da Finn e gli dirà di essere furiosa per la scarcerazione di Sheila e per il fatto che lui non sia riuscito a tenerla alla larga dalla sua vita e dalla sua famiglia.

Beautiful, anticipazioni 19 marzo 2025: Thomas non vuole fare pressioni a Hope

Nei precedenti episodi Steffy è andata via per impedire a Sheila di avvicinarsi ai suoi figli. La madre adottiva di Finn lo inviterà a trovare al più presto un modo per riuscire a riconquistare la moglie, altrimenti la perderà per sempre. Nel frattempo Douglas proverà a convincere Hope a perdonare del tutto Thomas, anche lui sostiene che il padre sia davvero cambiato.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Thomas sarà molto grato al figlio per le belle parole che gli ha dedicato, però dirà a Hope che non ha nessuna intenzione di forzare il loro rapporto. Nella puntata di mercoledì 19 marzo 2025 dirà al figlio che la Logan, a causa della separazione da Liam, sta vivendo un momento molto delicato ed è per questo motivo che non deve subire altre pressioni.

