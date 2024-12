Come al solito non mancheranno le interessanti novità e i colpi di scena a Beautiful nell’episodio che andrà in onda domani, venerdì 20 dicembre 2024. Sul web sono trapelate alcune anticipazioni che faranno incuriosire non poco i telespettatori, questi non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. L’amata soap opera americana va in onda da lunedì a sabato su Canale 5 alle 13.45 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a stupire tutti. Oltre che sul piccolo schermo le puntate sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nella puntata di domani, venerdì 20 dicembre 2024, Steffy per l’ennesima volta ci terrà a precisare quanto sia importante l’amore che prova nei confronti del marito. A detta sua potrebbero allontanarsi solo se Finn si riavvicinasse alla madre naturale, dopo quello che lei ha fatto alla loro famiglia però esclude questa possibilità. La Forrester è convinta che il marito non guarderà mai più in faccia Sheila, però non sa che in quel momento lui si trova dalla Carter in carcere.

Con un sotterfugio Sheila è riuscita a ricevere la visita di Finn in carcere, le anticipazioni di Beautiful rivelano che nella puntata di venerdì 20 dicembre 2024 i due si stringeranno in un abbraccio. Lui non potrà fare a meno di confessare alla madre di aver sempre sentito la sua mancanza.

La Carter si presenterà davanti al giudice per subire il processo che stabilirà se sarà condannata a restare a vita in carcere per omicidio oppure no. Nel frattempo Eric, Brooke e Deacon a Il Giardino aspettano con ansia notizie da Ridge in merito al verdetto del processo e ricorderanno i momenti drammatici in cui Sheila provò ad uccidere Finn e Steffy. La spietata donna dovrà restare in prigione? Le anticipazioni di Beautiful non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per saperne di più.

