Le vicende di Beautiful si fanno sempre più interessanti e fanno incuriosire non poco i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nei prossimi episodi. Puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi. L’amatissima soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, ma è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Omicidio Pierina Paganelli, nuova convocazione in questura per Manuela Bianchi/ "Situazione in evoluzione"

Cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, giovedì 20 febbraio 2025. Queste rivelano che Thomas racconterà a Hope di aver parlato con Liam per aiutarla, ha infatti cercato di convincerlo a concedere un’altra possibilità al loro matrimonio per salvare la loro famiglia. Il suo tentativo però si è rivelato del tutto inutile perché Spencer ha ribadito che non ha nessuna intenzione di perdonare l’ex moglie.

Fastweb down, diverse segnalazioni: quando torna online?/ Problemi con internet fisso e mobile

Beautiful, anticipazioni 20 febbraio 2025: Thomas si lascia travolgere dalla passione e bacia Hope

Durante il confronto con la Logan il figlio di Ridge non riuscirà a farsene una ragione, proprio non capisce come possa Spencer non perdonare una donna meravigliosa come Hope che desidera ricominciare tutto da capo. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che subito dopo Thomas si lascerà travolgere dalla passione, a Hope rivelerà ancora una volta di essere innamorato di lei e la bacerà.

Intanto Brooke parlerà con Ridge, Carter e Steffy alla Forrester Creation del rifiuto di Liam nei confronti di Hope. La figlia lo ha pregato di concedere un’altra chance al loro matrimonio ma lui non riesce proprio a perdonarla. Stando alle anticipazioni di Beautiful nell’episodio di giovedì 20 febbraio 2025 saranno tutti preoccupati per la reazione di Thomas. La Logan teme che la figlia in un momento così delicato e difficile possa lasciarsi di nuovo travolgere dalla passione con Forrester.

Rick Buckler, morto l'ex batterista dei Jam/ Aveva 69 anni, poco tempo fa aveva scoperto una malattia