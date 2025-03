Puntata dopo puntata Beautiful cattura sempre di più l’attenzione dei suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le intriganti vicende di Beautiful come al solito faranno incuriosire non poco i telespettatori nelle prossime puntate. Cosa succederà? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio che verrà trasmesso domani, giovedì 20 marzo 2025. Queste rivelano che Sheila e Deacon appariranno sempre più vicini, lui però ha paura che a causa del loro legame possa avere dei problemi con Brooke e Hope.

Beautiful, anticipazioni 20 marzo 2025: Sheila comprende le paure di Deacon

Da quando la Carter è uscita di prigione lei e Deacon hanno continuato ad amarsi in gran segreto. Nella puntata di domani lei cercherà di rassicurare il suo amante, allo Sharpe dirà che comprende totalmente i suoi timori.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 20 marzo 2025 Sheila dirà a Deacon che anche lei desidera che suo figlio la ami e spera che le permetterà di far parte della sua vita. Cos’altro succederà? Qualcuno suonerà alla porta interrompendo la loro conversazione, gli spoiler però non rivelano chi sarà a fare visita alla coppia.

