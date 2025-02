Le vicende di Beautiful quotidianamente incuriosiscono non poco i telespettatori che, puntata dopo puntata, non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e riesce sempre a conquistare ottimi risultati in termini di ascolti. Tantissime sono infatti le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena che lasciano spesso tutti con il fiato sospeso. Gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Nei precedenti episodi di Beautiful Eric ha proposto a Ridge di collaborare per la creazione della sua ultima collezione di alta moda, il figlio però gli ha chiaramente fatto capire che è troppo vecchio per tornare a lavorare. Il figlio non ha più fiducia nelle sue capacità e questo l’ha davvero ferito. Stando alle anticipazioni trapelate sul web nella puntata di domani, venerdì 21 febbraio 2025, chiederà l’aiuto di R.J. Al ragazzo confesserà di avere un problema alle mani che gli impedisce di tenere la matita e di disegnare come vorrebbe.

Beautiful, anticipazioni 21 febbraio 2025: R.J. non ha mai lavorato come stilista, aiuterà Eric?

Per realizzare la sua ultima collezione di alta moda Eric chiederà al nipote di aiutarlo, il suo desiderio è quello di dimostrare a tutti, specie a Ridge, il suo talento indiscutibile. R.J., a differenza degli altri componenti della sua famiglia, non ha mai voluto lavorare come stilista. Il nonno però è convinto che anche lui abbia un grande talento.

Eric vorrebbe insegnare a R.J. il lavoro in cui lui è sempre stato un grande maestro, se accetterà di aiutarlo potrà finalmente realizzare la sua ultima collezione di moda. Dopo il rifiuto di Ridge sarà il nipote ad aiutarlo? Al momento le ancitipazioni di Beautiful non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che succederà.

