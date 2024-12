In vista del Natale Beautiful si fermerà qualche giorno e in molti non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti prima della breve pausa. Come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio. L’amata soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5, gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni di Beautiful in merito alla puntata che andrà in onda domani, martedì 24 dicembre 2024. Queste fanno sapere che parlando del loro rapporto Finn e Steffy diranno quanto apprezzano la loro vita insieme. Ancora una volta rifletteranno sul fatto che la delicata e difficile situazione che hanno vissuto a causa di Sheila li ha messi a dura prova, parleranno anche della crisi tra Hope e Liam.

Anticipazioni Beautiful 24 dicembre 2024: Brooke aveva capito da tempo che Hope era attratta da Thomas

I tantissimi fan di Beautiful dovranno fare a meno della soap il 25 e il 26 dicembre 2024, prima della pausa però ci saranno molte altre novità. Stando alle anticipazioni Ridge e Carter alla Forrester Creations parlando di Thomas ci terranno a precisare quanto sia cambiato dal punto di vista personale, elogeranno anche la sua rinascita creativa sul fronte professionale.

Il viaggio a Roma è stato un gran successo anche grazie al figlio di Ridge, lui e Carter parleranno anche di ciò che è successo tra lui e Hope. Le anticipazioni di Beautiful rivelano anche che nella puntata di domani, martedì 24 dicembre 2024 poco dopo alla Forrester Creations arriverà anche Brooke. Quando lei e Ridge resteranno da soli lei confesserà che il rapporto tra Hope e Thomas la preoccupa non poco. La Logan ammetterà anche il fatto che prima del bacio a Roma lei aveva già capito che la figlia era attratta da Forrester.

