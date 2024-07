Anticipazioni Beautiful, 24 luglio 2024: Thomas fa una promessa a Douglas

Si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano anche per la giornata di domani, mercoledì 24 luglio 2024, con una nuova puntata della soap opera di Canale 5 Beautiful; come rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Thomas è intenzionato a far credere a tutti di essere davvero cambiato e pronto a fare il suo ritorno alla “Hope for the future”, dopo la decisione presa da Hope.

Lo stilista, parlando con Douglas, gli promette di aver fatto netti miglioramenti e di non aver alcuna intenzione di commettere nuovamente gli errori del passato. Tutti ormai sembrano disposti a credergli e si rinnova la fiducia nei suoi confronti, anche da parte della stessa Steffy che ha caldeggiato in prima linea un suo reinserimento nell’azienda. La donna, tuttavia, teme ora che la decisione di Hope di reintegrarlo sia legata ad un’attrazione nei confronti del fratello; un dubbio che viene confidato a Finn…

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful su Canale 5, Thomas è stato reintegrato alla “Hope for the future” grazie alla decisione di Hope, seppur sofferta ma necessaria per evitare alla sua linea il rischio chiusura. Le sue competenze nel ruolo di capo stilista potrebbero rivelarsi decisive, infatti, per riportare la linea ai fasti del passato e la Logan è arrivata a questa decisione influenzata anche da Steffy e Taylor.

La Logan ha informato anche Liam che, inizialmente, non ha affatto approvato la scelta e le ha consigliato di ripensarci: sono troppi i problemi creati dal Forrester in passato alla loro famiglia e alla loro vita. Tuttavia, di fronte alla tenacia di Hope e alla speranza di risollevare le sorti dell’azienda, alla fine lo Spencer ha ceduto e ha accettato la decisione della sua amata.