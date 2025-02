Dopo una breve pausa inizia una nuova settimana di Beautiful e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nei nuovi episodi. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere tutte le intriganti vicende dei protagonisti, colpi di scena e novità non mancano mai e lasciano spesso tutti con il fiato sospeso.

La storica soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 ed è sempre disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda domani, martedì 25 febbraio 2025. Queste rivelano che Steffy chiederà al marito di incontrarsi a casa loro. Lei si presenterà all’appuntamento insieme ai suoi figli, Finn sarà davvero felice di vederli e per l’ennesima volta le ribadirà il suo immenso amore.

Beautiful, anticipazioni 25 febbraio 2025: Finn rassicura Steffy, lei torna a casa con lui

Per un po’ Steffy è andata a vivere con i figli a casa di Eric e il marito ha sentito moltissimo la sua mancanza. Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, martedì 25 febbraio 2025, la Forrester gli dirà di aver capito che non riesce più a stare lontana da lui. Anche lei lo ama tantissimo e ha preso una decisione, quella di concedere un’altra possibilità al loro matrimonio.

Stando alle anticipazioni di Beautiful nell’episodio di martedì 25 febbraio 2025 Steffy dirà a Finn di essere tornata a casa per restare, lui al settimo cielo le prometterà di tenere lei e i bambini al sicuro. A detta sua non permetterà più a Sheila o ad altri di mettersi tra loro. Il dottore le dichiarerà ancora il suo amore e le dirà di aver sofferto molto durante la sua assenza.

