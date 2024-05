Anticipazioni Beautiful, puntata 25 maggio 2024/ Brooke cerca di far cambiare idea a Bill

Anticipazioni Beautiful, puntata 25 maggio 2024: Deacon viene informato su Bill e Sheila

Domani pomeriggio, sabato 25 maggio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Brooke decide di andare a casa di Bill per cercare di fargli cambiare idea e convincerlo a fare arrestare Sheila. La Logan cerca di convincerlo a liberarsi della diabolica rossa e gli fa un appassionato discorso proprio in presenza della stessa: le sue parole sembrano smuovere in qualche modo lo Spencer, sebbene alla fine rimanga irremovibile sulla sua posizione rivelando di aver assoluto bisogno di Sheila.

Nemmeno Brooke riesce dunque a smuovere Bill dalle sue intenzioni di proteggere la donna a tutti i costi, e anche Deacon viene a conoscenza del legame che unisce i due. L’uomo, che è in fibrillazione perché diventerà il nuovo proprietario del ristorante “Il Giardino”, viene infatti informato da Hope che Bill e Sheila si sono messi insieme.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful in onda come sempre nei pomeriggi di Canale 5, Steffy e Finn sono sempre più spaventati dalle intenzioni di Sheila e da quello che potrebbe fare ora che è a piede libero: la rossa dice di essere cambiata, ma sarà vero? Intanto Brooke, Liam e Hope sono increduli all’idea che Bill possa aver ricattato Taylor pur di salvare la diabolica donna che ora sta al suo fianco e, a quel punto, la Logan medita di andare direttamente dallo Spencer per avere un confronto con lui.

Tutti sono preoccupati per l’imprenditore e nessuno riesce a fargli cambiare idea su Sheila: anche i suoi figli sono preoccupati, ma Bill non si tira indietro e sembra sempre più soggiogato dal fascino della rossa, spingendosi oltre i limiti al punto da arrivare a ricattare Taylor.

