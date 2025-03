Nuove ed intriganti vicende di Beautiful cattureranno non poco l’attenzione dei suoi tantissimi fan, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e riesce sempre a conquistare ottimi risutati in termini di ascolti. Oltre che in televisione, gli episodi sono semore disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, martedì 25 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web Liam si recherà nella casa sulla scogliera e dirà a Finn di essere lì per prendere la bambola preferita di Kelly per spedirgliela in Europa. Gli dirà anche di aver parlato molto con Steffy e di aver scoperto che anche lui deve spedirle alcune cose, lui però non gradirà affatto l’inaspettata visita di Spencer.

Beautiful, anticipazioni 25 marzo 2025: Finn chiede a Liam di stare lontano dalla sua famiglia

Visibilmente infastidito il dottore inviterà Liam a stare lontano dalla sua famiglia e di smetterla di contattare sua moglie, Spencer però gli ricorderà che anche lui fa parte della famiglia. Ma non è tutto, ci terrà anche a precisare che Kelly è la sua primogenita e che lui di recente ha messo la sua vita in pericolo, infatti ha rischiato di annegare mentre era insieme a lui.

Liam lancerà altre accuse al marito della Forrester, infatti le ribadirà il fatto che Kelly, Hayes e Steffy continueranno ad essere in pericolo a causa sua fino a quando non sarà davvero capace di interrompere ogni rapporto con Sheila. Cos’altro succederà nella puntata di martedì 25 marzo 2025? Le anticipazioni di Beautiful non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda per saperne di più.

Sheila ha scoperto la verità su Deacon nei precedenti episodi di Beautiful, il faccia a faccia tra loro

Nei precedenti episodi della storica soap opera americana Sheila ha scoperto che Deacon è amico del giudice che l’ha fatta scarcerare grazie ad un cavillo legale. La notizia l’ha davvero spiazzata, ma allo stesso tempo ha provato tanta gratitudine nei confronti dello Sharpe. Nella puntata di oggi, lunedì 24 marzo 2025, ci sarà un confronto tra loro. La Carter si è resa conto del fatto che lui crede davvero in lei e pensa che merito un’altra chance, però cercherà di capire il perché.

Deacon inviterà Sheila ad entrare nel suo appartamento per poter parlare senza che nessuno ascolti la loro conversazione. L’uomo confesserà di amarla, lei guardondolo negli occhi capirà che Sharpe sta dicendo la verità, i suoi sentimenti sono sinceri. I due nei precedenti episodi hanno deciso di mettere fine alla loro relazione segreta perché lui ha paura che Hope prenderebbe le distanze da lui se dovesse scoprire che sta insieme alla Carter. I due riusciranno davvero a stare lontani? Non ci resta che attendere la messa in onda dei prossimi episodi per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti di Beautiful, di sicuro i colpi di scena e le novità non mancheranno.