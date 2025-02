Con le sue intriganti vicende Beautiful continua ad appassionare sempre di più i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La storica soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 14.45 e non smette di stupire i suoi tantissimi fan con tante novità e colpi di scena. Tantissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere nessun dettaglio.

Anticipazioni Beautiful, puntata 25 febbraio 2025/ Steffy torna a casa da Finn, lui promette di proteggerla

Gli episodi di Beautiful oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 26 febbraio 2025. Queste rivelano che Ridge comunicherà a Liam la decisione di Steffy, lui ci rimarrà davvero malissimo. Spencer non potrà fare a meno di esprimere la sua preoccupazione per il ritorno della Forrester a casa con Finn e ancora una volta ribadirà quanto sia innamorato di lei.

Anticipazioni Beautiful, puntate 22 febbraio 2025/ Steffy torna a casa con Finn, lui mette in guardia Liam

Beautiful, anticipazioni 26 febbraio 2025: Liam si pente di aver lasciato Steffy

Durante la chiacchierata con Ridge riferendosi ancora a Steffy Liam ammetterà che vorrebbe tornare indietro nel tempo per non rovinare la loro storia d’amore perché si è reso conto che lei è l’unica donna che abbia amato veramente. Lui sperava in una riconciliazione ma scoprire che ha deciso di tornare insieme al marito lo farà soffrire non poco.

Nel frattempo Sheila parlando con Deacon si dirà impaziente, il fatto che i Forrester abbiano alzato un muro contro di lei che le impedisce di avere un rapporto con il figlio la fa soffrire molto. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 26 febbraio 2025 la Sharpe dirà al suo amante che vuole fare qualcosa per conquistare nella vita di Finn il posto che a parer suo le spetta. Cosa farà? Questo al momento non è noto, non ci resta quindi che attendere la messa in onda dei nuovi episodi per scoprirlo.

Anticipazioni Beautiful, puntata 21 febbraio 2025/ Eric chiede l'aiuto di R.J., vuole dimostrare che...