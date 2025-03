Puntata dopo puntata Beautiful continua a stupire non poco tutti coloro che quotidianamente restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti. Questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà, colpi di scena e novità non mancano mai e spesso lasciano tutti con il fiato sospeso. La storica soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, gli episodi però sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 25 marzo 2025/ Finn riceve la visita di Liam, la dura reazione del dottore

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, mercoledì 26 marzo 2025. Cosa succederà? Brooke, Ridge e Carter sono convinti che ci sia qualcosa di più dietro la decisione di Eric di volere una nuova collezione a tutti i costi e cercheranno di scoprire di cosa si tratta.

Beautiful, anticipazioni 26 marzo 2025: altro doloroso attacco per Eric, Donna gli chiede di rinunciare alla sfida

Carter apparirà ancora preoccupato nell’episodio che andrà in onda domani a causa degli elevati costi che l’azienda sta affrontando per la realizzazione nello stesso momento di due collezioni di alta moda.

Le anticipazioni rivelano che Eric farà i conti con un altro doloroso attacco di artrite, la malattia ha colpito Forrester Senior già da un po’ di tempo e gli impedisce di disegnare come faceva in passato.

Preoccupata per lui Donna cercherà di convincere il compagno a smettere di lavorare e a rinunciare la sfida che Ridge gli ha lanciato, lui però non ha nessuna intenzione di farlo, infatti la sua intenzione continuerà ad essere quella di andare avanti. Poco dopo arriverà anche R.J., non appena resterà da solo con la zia le dirà che forse è arrivato il momento di rivelare la verità al resto della famiglia.

La visita di Liam infastidisce Finn, il dottore lo invita ancora a restare lontano dalla sua famiglia

Nella puntata che andrà in onda oggi, martedì 24 marzo 2025, Liam si recherà a casa di Finn senza avvisarlo per prendere una bambola che vuole spedire a Kelly in Europa. Il marito non Steffy non apprezzerà affatto l’inaspettata visita dello Spencer e per l’ennesima volta lo inviterà a restare alla larga dalla sua famiglia, ma soprattutto da sua moglie, lui però gli ricorderà che fa parte della famiglia anche lui.

Liam rinfaccerà di nuovo al dottore che ha messo in pericolo sua figlia. Gli dirà anche che Steffy, Kelly ed Hayes a causa sua non saranno al sicuro fin quando lui non interromperà davvero ogni rapporto con Sheila.