Anticipazioni Beautiful, puntata 27 agosto 2025

Anche nella giornata di domani, mercoledì 27 agosto 2025, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful come sempre nel primo pomeriggio a partire dalle ore 13.40. Nelle precedenti puntate il pubblico ha assistito all’evoluzione di numerose dinamiche, tra sorprese e colpi di scena, come il sempre più stretto e profondo rapporto tra R.J. e Luna che sono più uniti che mai, condividendo romantici momenti insieme.

L’evoluzione del loro rapporto sentimentale è sotto gli occhi di tutti e fa davvero felice la famiglia Forrester, ma anche la stessa Brooke. La Logan, infatti, si è ritrovata a confidarsi con Carter e Ridge ammettendo tutta la sua gioia per la storia d’amore tra il figlio più piccolo e la ragazza. Al contempo, però, Brooke è anche preoccupata per la figlia Hope e per la sua relazione con Thomas.

Inoltre, le cure hanno permesso a Eric di salvarsi e di riprendere gradualmente in mano la propria vita; le sue condizioni sono in netto miglioramento, ma Ridge si confida con Thomas e teme che Eric avrebbe forse preferito essere lasciato andare…

Anticipazioni Beautiful: Eric vuole tornare alla sua vita di sempre

Intanto, entrando nel merito delle anticipazioni Beautiful di domani, mercoledì 27 agosto 2025, riportate sul sito di Mediaset Infinity (qui le anticipazioni americane), le condizioni di salute di Eric sono in netto miglioramento e tutti considerano un vero e proprio miracolo la sua guarigione, grazie soprattutto alle cure cui si è sottoposto.

In ospedale si respira un clima ed un’atmosfera decisamente migliori, più sereni ed ottimisti, e anche gli stessi R.J. e Luna decidono di andare a fargli visita con il cuore più sollevato. Confidandosi proprio con loro, il nonno ammette di voler tornare alla sua vita di tutti i giorni e scherza sul suo desiderio di fare ritorno a casa e di riabbracciare la sua Donna.

Nel frattempo l’arrivo di Li accende le tensioni in famiglia con Poppy e l’atmosfera si fa tagliente; arriva infatti una pesante accusa alla sorella, infatti secondo Li la donna userebbe la nipote come scusa e, inoltre, non condivide affatto la storia d’amore tra Luna e R.J.