Cosa succederà nei prossimi episodi di Beautiful? La storica soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 13.45 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan con le sue intriganti vicende. Tantissime, infatti, sono le persone che quotidianamente restano incollate al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, colpi di scena e novità non mancano mai.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, giovedì 27 febbraio 2025. Queste rivelano che Sheila deciderà di agire per cercare di farsi posto nella vita di Finn perché è convinta che tra loro ci sia un forte legame, Deacon non riuscirà a fermarla. Intanto, Steffy è tornata a casa con Finn e dopo un periodo di lontananza si dichiareranno di nuovo il loro amore. A rovinare il romantico e importante momento, però, ci penserà l’arrivo della Carter.

Beautiful, anticipazioni 27 febbraio 2025: la presenza di Sheila terrorizza Steffy, Liam e Ridge preoccupati

I tantissimi fan della soap opera americana assisteranno ad altre interessanti vicende nella puntata che andrà in onda domani. Stando alle anticipazioni Steffy vedrà Sheila dalla portafinestra e apparirà terrorizzata. Nel frattempo Ridge e Liam continueranno a parlare della scelta della Forrester, il suo ex marito per l’ennesima volta si dirà preoccupato per la sua incolumità.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 27 febbraio 2025 Spencer sarà sempre più in ansia per Steffy, ha paura che potrebbe incontrare spesso la Carter per colpa di Finn, anche Ridge è molto preoccupato ma ha preferito lasciare la figlia libera di fare una scelta. Lui teme che la Forrester si allontanerà se si opporranno alle sue decisioni, facendo poi il contrario di quello che loro le consigliano. A Liam ha poi detto che sua figlia, sin da quando era ancora piccola, ha sempre fatto di testa sua.

