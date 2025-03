Tante le novità in vista nelle prossime puntate di Beautiful e come al solito faranno incuriosire non poco i telespettatori che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La nota soap opera americana va in onda da oltre trent’anni e continua a catturare non poco l’attenzione di moltissimi fan, questi puntata dopo puntata restano sempre incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. Gli episodi vengono trasmessi su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, giovedì 27 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web dopo essere tornata dall’Europa Taylor farà visita a Finn e lo inviterà a risolvere la questione legata a Sheila perché solo in questo modo potrà riconciliarsi con Steffy. Intanto Carter riferirà a Brooke e Forrester che sarà necessario fare dei tagli alle altre collezioni per continuare a finanziare le collezioni di alta moda di Eric e Ridge.

Beautiful, anticipazioni 27 marzo 2025: Carter non vuole escludere Eric, Ridge la pensa diversamente

Nell’episodio di domani la Logan apparirà preoccupata, lei teme che a causa della sfida tra i Forrester ci saranno delle ripercussioni sulla collezione di Hope. Anche Carter sarà molto preoccupato, però dirà che non se la sente di escludere Eric, Ridge invece continua ad essere convinto del fatto che il padre dovrebbe rassegnarsi e svolgere solo il ruolo di mentore per le future generazioni alla Forrester Creation.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’episodio di giovedì 27 marzo 2025 Ridge continuerà ad avere dei sospetti nei confronti di Eric, pensa infatti che il padre gli stia nascondendo qualcosa e vuole scoprire di cosa si tratta. Insieme a Brooke e Carter parlerà con R.J., il figlio è l’unico che potrebbe sapere cosa sta succedendo dal momento che sta lavorando insieme al nonno.

Eric ha un nuovo doloroso attacco, Donna gli chiede di rinunciare alla sfida

Nella puntata di Beautiful che andrà in onda oggi Carter, Brooke e Ridge si chiederanno qual è il vero motivo che spinge Eric a voler creare la nuova collezione di moda, il Walton apparirà di nuovo preoccupato per gli elevati costi delle due collezioni di alta moda. Nel frattempo il Forrester Senior farà i conti con un altro doloroso attacco di artrite che farà preoccupare non poco Donna.

La Logan, infatti, cercherà di convincere Eric a smettere di lavorare e a rinunciare alla sfida contro il figlio, ma sarà inutile perché lui ha intenzione di continuare. Quando arriverà R.J. anche lui si preoccuperà per il nonno e non appena resterà da solo con la zia dirà che forse è arrivato il momento di rivelare a tutti come stanno le cose.