Le prossime puntate di Beautiful come sempre lasceranno tutti con il fiato sospeso con tante novità e colpi di scena. Cosa succederà ai protagonisti? Moltissime sono le persone che quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende della storica soap opera americana in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45. La curiosità dei fan aumenta sempre di più, in termini di ascolti infatti i risultati sono sempre ottimi.

Non solo sul piccolo schermo, gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 28 febbraio 2025. Queste rivelano che durante una chiacchierata alla Forrester Creations R.J. chiederà a Hope come sta e come sta vivendo la sua delicata e difficile situazione sentimentale. Lei gli racconterà di aver provato a salvare il suo matrimonio, Liam però le ha detto che non può perdonarla per aver avuto una relazione con Thomas.

Beautiful, anticipazioni 28 febbraio 2025: Steffy terrorizzata da Sheila, Finn va fuori e incontra la madre

I tantissimi fan della nota soap opera americana assisteranno ad altre interessanti novità nell’episodio che andrà in onda domani. A R.J. la Logan dirà che sta iniziando ad accettare ciò che è successo e si sente molto più sicura di sé. Le anticipazioni fanno poi sapere che dopo aver visto Sheila fuori dalla finestra sulla scogliera, Steffy inizierà ad urlare in preda al terrore.

Finn andrà subito fuori per capire se la moglie si sia sbagliata o se abbia davvero visto la Carter e scoprirà subito che la donna si trova davvero lì. Al medico dirà di essere andata a trovarlo perché era convinta che la moglie non fosse lì con lui. Cos’altro succederà nella puntata di venerdì 28 febbraio 2025? Al momento le anticipazioni di Beautiful non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dell’episodio per saperne di più.

