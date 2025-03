Va in onda domani il penultimo appuntamento settimanale di Beautiful e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti che con le loro intriganti vicende lasciano spesso tutti con il fiato sospeso. Quotidianamente sono tantissime le persone che si piazzano davanti al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena. L’amatissima soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e conquista sempre ottimi risultati in termini di ascolti.

Oltre che sul piccolo schermo gli episodi di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Ma cosa succederà domani, venerdì 28 marzo 2025? Stando alle anticipazioni trapelate sul web R.J. apparirà molto preoccupato per la salute di Eric e vorrebbe raccontare a Ridge come stanno davvero le cose.

Beautiful, anticipazioni 28 marzo 2025: Donna chiede ad R.J. di non dire nulla sulla salute di Eric

Il nipote di Eric esprimerà la sua preoccupazione quando rimarrà da solo con la zia, Donna però gli chiederà di non raccontare nulla a suo padre. Le anticipazioni rivelano che ci terrà anche a precisare quanto sia importante per il Forrester Senior la sfida con Ridge ed è per questo che deve riuscire a completarla a tutti i costi.

Nella puntata di venerdì 28 marzo 2025 R.J. comprenderà le parole di Donna e le prometterà che si impegnerà al massimo per aiutare suo nonno a realizzare il suo sogno. Cos’altro succederà? Le anticipazioni di Beautiful al momento non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti.

Ridge è convinto che il padre gli stia nascondendo qualcosa

Nella puntata di Beautiful che verrà trasmessa oggi, giovedì 27 marzo 2025, Taylor tornerà dall’Europa e inviterà Finn a risolvere la situazione con Sheila se vuole davvero riconciliarsi con Steffy. Intanto Carter dirà a Ridge e Brooke che sarà necessario fare dei tagli per continuare a finanziare due collezioni di alta moda, la Logan sarà preoccupata perché teme che possano esserci delle ripercussioni nella collezione di Hope.

Ridge continuerà a ribadire che il padre dovrebbe farsi da parte ed essere solo un mentore per le future generazioni. Inizierà anche a pensare che Eric gli stia nascondendo qualcosa. L’unico che potrebbe sapere qualcosa è R.J., Brooke, Ridge e Carter infatti decideranno di parlare con lui del Forrester senior.