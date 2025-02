Anticipazioni Beautiful: cosa accadrà nella puntata del 3 febbraio 2025

Beautiful torna in onda lunedì 3 febbraio 2025, alle 13.40 su canale 5 con una nuova puntata che vedrà al centro delle vicende ancora la crisi matrimoniale tra Steffy e Finn. La figlia di Ridge e Taylor, dopo aver scoperto che la figlia Kelly ha rischiato di perdere la vita a causa di una distrazione di Finn e che a salvarla è stata proprio Sheila, furiosa ha messo fine al matrimonio tornando a vivere a casa di Eric.

Una situazione difficile per Steffy che continua a considerare Sheila un grande pericolo per la propria famiglia e non riesce a comprendere come Finn pensi di potersi riavvicinare alla madre naturale. Pur con dolore e non comprendendo fino in fondo la scelta di Steffy, Finn è costretto ad accettarla anche se la speranza di poter salvare il matrimonio c’è ancora.

Anticipazioni Beautiful 3 febbraio 2025: la mossa di Taylor per salvare il matrimonio di Steffy

Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 3 febbraio 2025 svelano che Taylor, preoccupata per il futuro di Steffy e dei nipoti, proverà a convincere la figlia a salvare il proprio matrimonio. Taylor, così, si recherà dalla figlia e proverà a convincerla a tornare dal marito perdonando quanto accaduto con Sheila. Steffy, però, è titubante e non riesce ad ignorare la presenza di Sheila nella vita di Finn.

L’intervento di Taylor, però, scatenerà la reazione di Ridge Forrester. Lo stilista, in particolare, si opporrà con forza a tale decisione non volendo non essendo affatto d’accordo con l’intenzione di Taylor. Steffy, tuttavia, non vuole escludere a priori la possibilità di tornare con Finn, ma prima di tornare dal marito vuole la prova che Sheila sia fuori dalla sua vita. Finn, nel frattempo, chiederà l’aiuto di RJ per capire come comportarsi con Steffy che sembra aver alzato un muro.

