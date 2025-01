Steffy sta vivendo un periodo alquanto delicato, nei precedenti episodi di Beautiful infatti ha preso le distanze dal marito e si è trasferita a casa di Eric con i bambini. Il motivo? Per proteggere la sua famiglia da Sheila, dopo il male che la donna ha fatto loro non può tollerare che Finn le permetta ancora di far parte della loro vita. Cosa succederà nei prossimi episodi? Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni che come al solito faranno incuriosire non poco i telespettatori.

La soap opera americana viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e cattura non poco l’attenzione dei fan con tante interessanti novità e colpi di scena, gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nella puntata di domani, giovedì 30 gennaio 2025, Finn si recherà a casa di Eric per dire a Steffy quanto stia soffrendo per la loro separazione, sente moltissimo la sua mancanza e quella dei bambini.

Beautiful, anticipazioni 30 gennaio 2025: Finn vuole salvare la sua famiglia, Ridge chiede a Liam cosa prova per Steffy

Anche Steffy sta soffrendo per la separazione con il marito però continuerà a ribadire che Sheila è una minaccia troppo grande e lei non può rischiare di mettere i suoi figli in pericolo. Stando alle anticipazioni di Beautiful Finn le giurerà che continuerà a lottare per il loro matrimonio e non permetterà a Liam di interferire nel loro rapporto. Il dottore per l’ennesima volta le dichiarerà il suo amore e le dirà che farà qualsiasi cosa per salvare la loro famiglia.

Nel frattempo Ridge si recherà alla Spencer Publications per chiedere a Liam cosa prova per Steffy. Lui e Hope stanno divorziando e Forrester vuole capire se sta pensando di tornare con sua figlia ora che lei si è allontanata da Finn a causa di Sheila. Cos’altro succederà a Beautiful nella puntata di giovedì 30 gennaio 2025? Al momento le anticipazioni non rivelano altri dettagli, non ci resta che attendere la messa in onda dell’episodio per saperne di più.