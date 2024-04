Anticipazioni Beautiful, puntata 4 aprile 2024/ Steffy incastra Thomas e svela a tutti il suo piano!

Beautiful, anticipazioni puntata 4 aprile 2024 su Canale 5

Domani pomeriggio, giovedì 4 aprile 2024, torna in onda Beautiful con una nuova puntata. Secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, il piano di Thomas viene finalmente a galla e a rivelarlo a tutti quanti è nientemeno che Steffy.

La donna, infatti, riesce ad intervenire tempestivamente prima che Carter concluda la celebrazione del matrimonio tra Ridge e Taylor, svelando a tutti che Brooke non è colpevole: tutta la responsabilità è del giovane stilista, che ha ordito una trappola ai danni della Logan e che è lui il vero autore della chiamata ai servizi sociali. Una rivelazione che stravolgerà significativamente gli equilibri tra i protagonisti: alla fine il matrimonio tra Ridge e Taylor verrà celebrato lo stesso, o il Forrester si riavvicinerà a Brooke ora che ha scoperto che è innocente?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto nei precedenti appuntamenti di Beautiful, compreso quello che va in onda oggi mercoledì 3 aprile 2024, il piano di Thomas è stato scoperto prima da Douglas e poi da Steffy, la quale ha deciso di rivelare tutto alla madre Taylor: non è stata Brooke a chiamare la Tutela dei Minori ma Thomas, attraverso un app che modifica la voce. Taylor, tuttavia, non sa se raccontare la verità a Ridge a pochi istanti dal loro atteso matrimonio.

Taylor è divisa ed è chiamata ad una decisione importante: rivelare tutta la verità a Ridge, oppure nasconderla per non mettere a rischio il matrimonio con il Forrester che aspettava da tanto tempo. Intanto Brooke è in crisi per via del matrimonio che vedrà l’ex marito unirsi a Taylor: la Logan, in fondo, è ancora segretamente innamorata di lui. A supportarla in questo momento complicato ci sono il padre e le sorelle, che le stanno vicine.

