Si fanno sempre più intriganti le vicende di Beautiful, amatissima soap opera americana che tiene compagnia a moltissimi telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5. In moltissimi sono sempre curiuosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti, infatti quotidianamente restano incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata che andrà in onda domani, mercoledì 4 dicembre 2024, come sempre colpi di scena e novità non mancheranno e stupiranno tutti. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Anticipazioni Beautiful, puntata 3 dicembre 2024/ Steffy ripensa ai baci con Liam, Thomas sconvolto

Da giorni non si fa che parlare di quello che è successo tra Hope e Thomas in Italia, i due dopo il grande successo ottenuto con la collezione Hope for the future si sono lasciati travolgere da un momento di passione. Liam si era recato in Italia per sostenere la moglie ed è rimasto spiazzato quando l’ha vista tra le braccia di Forrester. Lui però sa come sono andate davvero le cose, infatti è stata lei ad avvicinarsi al figlio di Ridge per baciarlo.

Anticipazioni Beautiful, puntata 30 novembre 2024/ Hope chiede ancora perdono a Liam, lui non cambia idea

Beautiful, anticipazioni 4 dicembre 2024: Wyatt cerca di far cambiare idea a Liam, Hope vuole Thomas

Da quando il fratello è tornato da Roma Wyatt sta provando a stargli accanto e a convincerlo a perdonare la moglie, pensa infatti che il loro amore è forte e riuscirà a superare questo spiacevole ostacolo. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che le sue parole però non serviranno a nulla perché Liam al momento non ha nessuna intenzione di concedere un’altra possibilità a Hope.

Nel frattempo Hope parlerà con Thomas nell’episodio che andrà in onda mercoledì 4 dicembre 2024 su Canale 5. Le anticipazioni di Beautiful rivelano che la Logan gli dirà che vuole stare con lui e che il vero desiderio del marito è quello di tornare con Steffy. Alla Spencer Publications Wyatt e Liam discuteranno perché nonostante il delicato e doloroso momento che sta vivendo a livello personale Liam è già tornato a lavorare, ancora una volta il fratello proverà a fargli cambiare idea sul divorzio da Hope.

Anticipazioni Beautiful, puntata 29 novembre 2024/ Brooke confessa a Ridge che Hope ha baciato Thomas