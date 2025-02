Inizia oggi una nuova settimana di Beautiful e dopo la breve pausa del weekend i telespettatori sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nei nuovi episodi. La storica soap opera americana va in in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e con le sue intriganti vicende riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere alcun dettaglio, gli episodi oltre che sul piccolo schermo sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Colpi di scena e novità non mancano mai a Beautiful e lasciano spesso i fan senza parole. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni merito all’episodio che andrà in onda domani, martedì 4 febbraio 2025. Cosa succederà? Durante un confronto con R.J. il marito di Steffy ammetterà di aver sbagliato ad abbracciare Sheila in tribunale quando è stata scarcerata, però pensa di essere in grado di proteggere la sua famiglia. Finn ha paura che Liam approfitterà del delicato momento per riconciliarsi con la figlia di Ridge.

Beautiful, anticipazioni 4 febbraio 2025: Wyatt consiglia a Liam di approfittare della crisi per tornare con Steffy

I timori di Finn non sono affatto infondati, Liam infatti nelle precedenti puntate di Beautiful ha ammesso di essere consapevole del fatto che non ha mai smesso di amare Steffy, ha anche detto che prendere le distanze da lei in passato è stato un grosso errore. Stando alle anticipazioni nella puntata che verrà trasmessa domani, martedì 4 febbraio 2025 Wyatt consiglierà al fratello di approfittare del momento di crisi per provare a riconciliarsi con la Forrester visto che la ama ancora, Spencer pensa che potrebbe succedere davvero.

Intanto Steffy, dopo una lunga giornata di lavoro, tornerà a casa del nonno e parlerà con Thomas al telefono. Il fratello in modo affettuoso cercherà di incoraggiarla, lei gli dirà che si sente protetta e accolta a casa di Eric ma non potrà fare a meno di ribadire quanto la situazione che è costretta a vivere la faccia stare in ansia. Cos’altro succederà nell’episodio di martedì 4 febbraio 2025? Le anticipazioni di Beautiful non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.