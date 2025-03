Dopo la breve pausa del weekend inizia oggi una nuova settimana di Beautiful e i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà nei nuovi episodi. La storica soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissime persone. Queste, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende dei protagonisti.

Anticipazioni Beautiful, puntata 1 marzo 2025/ Spaventata da Sheila Steffy prende una drastica decisione

Non solo in televisione, le puntate di Beautiful sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative all’episodio di domani, martedì 4 marzo 2025. Queste rivelano che Wyatt dirà al fratello che i dubbi che ha su Finn, a parer suo, non derivano solo dal fatto che teme che non sia in grado di proteggere Steffy. Pensa infatti che derivino dal fatto che spera ancora di riconciliarsi con la figlia di Ridge.

Anticipazioni Beautiful, puntata 28 febbraio 2025/ Hope racconta a R.J. il rifiuto di Liam, Steffy ha paura

Beautiful, anticipazioni 4 marzo 2025: Liam ribadisce a Steffy che la ama

I tantissimi fan di Beautiful assisteranno ad altre interessanti novità e colpi di scena nella puntata che verrà trasmessa domani. Stando alle anticipazioni Steffy si recherà da Liam per comunicarli la decisione che ha preso dopo aver avuto un confronto con Sheila. La Forrester vuole partire subito insieme ai suoi figli, Spencer non cercherà di farle cambiare idea, al contrario le dirà che lui le starà sempre vicino e presto andrà anche a trovarla.

Prima di salutarsi Liam dirà per l’ennesima volta a Steffy che è innamorato di lei e che non smetterà mai di amarla. Le anticipazioni di Beautiful di domani, martedì 4 marzo 2025, fanno sapere che la decisione della Forrester ha causato la fine del suo matrimonio con Finn. Lui spera che Spencer non approfitterà della situazione per cercare di riconquistare l’ex moglie.

Anticipazioni Beautiful, puntata 27 febbraio 2025/ Sheila si reca a casa di Finn, Steffy terrorizzata