Cosa succederà a Beautiful nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 5 febbraio 2025? La storica soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e li lascia spesso senza parole con tante novità e colpi di scena. Quotidianamente tantissime sono le persone che restano incollate al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti, oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Beautiful che andrà in onda domani, mercoledì 5 febbraio 2025, che come al solito faranno incuriosire i tantissimi fan della soap. Queste fanno sapere che Finn ripenserà ai bei momenti che lui e Steffy hanno trascorso insieme da quando si sono innamorati. In preda alla nostalgia si recherà da lei con la scusa di portare un gioco di Hayes e per l’ennesima volta la supplicherà di tornare a casa con lui.

Beautiful, anticipazioni 5 febbraio 2025: anche Steffy sente la mancanza di Finn ma ha paura

Al momento Steffy sta vivendo con i suoi figli a casa di Eric perché a causa di Sheila e della sua ossessione di far parte della vita del figlio non si sente al sicuro. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di domani ammetterà al marito che anche lei sente la sua mancanza e che tornerebbe subito a casa con lui se non avesse così tanta paura della Carter. Lei continua a pensare che il dottore potrebbe non essere in grado di tenere la madre biologica fuori dalla loro vita.

Nel frattempo Ridge alla Forrester ringrazierà Brooke perché da quando sono tornati insieme gli ha ispirato tanta creatività. Lo stilista è convinto che oltre ad essere la donna della sua vita lei sia anche la sua musa. Stando alle anticipazioni nella puntata di mercoledì 5 febbraio 2025 chiederà alla Logan di convolare di nuovo a nozze con lui. In preda alla felicità lei accetterà e gli dirà che nonostante gli errori del passato il loro destino è quello di stare insieme.