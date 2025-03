Cosa succederà prossimi episodi di Beautiful? Tanta è la curiosità da parte dei suoi tantissimi fan che non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. Questi, infatti, quotidianamente si piazzano davanti al televisore per non perdere le intriganti vicende della storica soap opera in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45. Oltre che sul piccolo schermo le puntate sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, novità e colpi di scena non mancano mai.

Sono trapelate sul web interessanti anticipazioni in merito alla puntata che verrà trasmessa domani, mercoledì 5 marzo 2025. Queste rivelano che durante una conversazione con Wyatt e Bill Liam parlerà della fine del suo matrimonio con Hope e del forte sentimento che prova ancora nei confronti di Steffy. Lui è consapevole del fatto che non sarà affatto semplice, però confessa che il suo desiderio è quello di tornare insieme alla Forrester. Lei non solo è sposata con Finn, ma è ancora innamorata di suo marito.

Beautiful, anticipazioni 5 marzo 2025: le condizioni di salute di Eric peggiorano, R.J. resterà al suo fianco

Dopo aver ascoltato le parole del figlio Bill lo inviterà a riflettere sui sentimenti che prova e sui suoi problemi, gli consiglierà anche di rivedere e proteggere le sue priorità. Le anticipazioni fanno poi sapere che nell’episodio di domani Eric starà sempre più male e questo comprometterà la sua capacità di disegnare, però è sicuro che il nipote riuscirà a trovare un modo per aiutarlo.

Grazie alla vicinanza e al sostegno di R.J. Eric riuscirà a trovare la determinazione e il coraggio per continuare a lavorare alla sua nuova collezione di alta moda. Le anticipazioni di Beautiful relative alla puntata di mercoledì 5 marzo 2025 rivelano che il ragazzo sarà molto premuroso con il nonno e continuerà a ripetergli di avere molta fiducia nelle sue qualità.

