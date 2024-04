Anticipazioni Beautiful, puntata 6 aprile 2024/ Taylor mette alle strette Ridge: vuole sposarla ancora?

Beautiful, anticipazioni puntata 6 aprile 2024

Domani pomeriggio, sabato 6 aprile 2024, va in onda una nuova puntata di Beautiful su Canale 5. Secondo le anticipazioni riportate da Coming Soon, il matrimonio di Taylor e Ridge è a rischio dopo la rivelazione di Steffy, che ha spifferato a tutti il piano di Thomas sostenendo così l’innocenza di Brooke. Ridge è una furia contro la sua futura sposa, la quale ribadisce di aver agito in buona fede e di non averlo voluto ingannare. Tuttavia, di fronte alla rabbia del Forrester che non si capacita di quanto accaduto, la dottoressa decide di metterlo alle strette.

La donna infatti gli pone alcune domande importanti, per capire se Ridge è pronto comunque a sposarla nonostante tutto quello che è successo. Gli chiede infatti se mentiva quando diceva di amare la madre dei suoi figli e, soprattutto, gli domanda se intende ancora sposarla o se, ora che ha scoperto che Brooke è innocente, intende tornare da lei. Il Forrester si sente in gabbia ma, prima di rispondere alle domande di Taylor, scaglia la sua rabbia contro il figlio. Intanto, Sheila comincia ad uscire di nuovo: ha trovato altri travestimenti e intende sfruttarli per vivere la sua vita fuori dalla casa di Deacon.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful, si è consumato un vero e proprio dramma durante la cerimonia di matrimonio di Ridge e Taylor. Steffy ha spifferato a tutti quanti il piano diabolico di Thomas, ribadendo l’innocenza di Brooke: non è stata lei a chiamare la Tutela dei minori, ma lo stesso Thomas, attraverso una app che modifica le voci. Ridge si arrabbia con Taylor per non aver saputo prima la verità, e il matrimonio tra i due rischia seriamente di saltare.

Brooke, intanto, viene informata dei fatti dallo stesso Ridge e rimane sconcertata dalla verità sul piano ordito alle sue spalle. La coppia tornerà insieme, o il Forrester deciderà comunque di sposare Taylor?

