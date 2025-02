La soap opera americana continua a stupire non poco i suoi tantissimi fan con tante novità e colpi di scena che spesso lasciano tutti col fiato sospeso, cosa succederà nei prossimi episodi di Beautiful? Vicende sempre più intriganti tengono incollati al televisore moltissimi telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 su Canale 5, questi sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti ed è per questo che non perdono mai una puntata. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni relative alla puntata che verrà trasmessa domani, giovedì 6 febbraio 2025. Queste fanno sapere che dopo averle chiesto di convolare di nuovo a nozze Ridge avrà intenzione di stupire Brooke con una speciale sorpresa. Quale? Ha disegnato diversi meravigliosi abiti da sposa per lei tra i quali dovrà scegliere quello che indosserà alla cerimonia, la Logan però ha già in mente altro.

Beautiful, anticipazioni 6 febbraio 2025: Liam dichiara il suo amore a Steffy, lei lo respinge

Al settimo cielo per la nuova fase della sua vita Brooke desidera stupire il futuro marito indossando un abito da sposa capace di rispecchiare la loro nuova unione. Stando alle anticipazioni di Beautiful nella puntata di giovedì 6 febbraio 2025 la Logan ci terrà molto a stupire Ridge scegliendo da sola l’abito che indosserà per il loro matrimonio.

Nel frattempo Liam ripenserà alla sua storia d’amore con Steffy e deciderà di andarla a trovare. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nell’episodio di domani dirà alla Forrester che è sempre stato innamorato di lei e continuerà ad amarla per sempre. Spencer dopo la sua dichiarazione d’amore proverà anche a baciarla ma lei lo respingerà e lo inviterà ad andare via. Intanto, in occasione del compleanno di Beth a casa di Eric Donna organizzerà una festa a tema sirene per festeggiare.

