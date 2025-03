Le intriganti vicende di Beautiful continuano ad appassionare sempre di più i suoi tantissimi fan che sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Questi, puntata dopo puntata, restano incollati al televisore per non perdere tutte le novità e i colpi di scena e spesso rimangono con il fiato sospeso. L’amatissima soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, gli episodi però oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito alla puntata di Beautiful che verrà trasmessa domani, giovedì 6 marzo 2025. Queste rivelano che Ridge sarà molto preoccupato per suo padre, teme che creare una nuova collezione possa metterlo troppo sotto pressione e farlo stare male. Brooke come al solito gli offrirà la sua vicinanza, sarà infatti pronta ad aiutarlo a superare i problemi in questa delicata situazione. Forrester però non saprà cosa fare, da un lato non vuole ferire il padre ma dall’altro non vuole far pagare all’azienda l’assurda sfida che Eric ha lanciato a se stesso ma anche contro di lui.

Beautiful, anticipazioni 6 marzo 2025: Carter si complimenti con Thomas

Ci saranno altre interessanti novità nell’episodio che andrà in onda domani, giovedì 6 marzo 2025, stando alle anticipazioni Carter farà dei complimenti a Thomas, non solo per il grande successo che Hope for the Future sta ottenendo ma anche per il suo importante cambiamento personale.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il Walton vorrebbe vedere anche R.J. lavorare alla Forrester Creations, proprio come Ridge, ha però paura che la presenza del ragazzo potrebbe scatenare una negativa reazione da parte di Thomas. Quale? Potrebbe essere geloso del fratellastro, ancora però non sanno che sta aiutando Eric con la sua nuova collezione di alta moda.

