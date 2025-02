Mancano pochi episodi prima della breve pausa del weekend e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà a Beautiful. La nota soap opera americana va in onda da oltre trent’anni e continua a catturare non poco l’attenzione di moltissimi telespettatori. Questi quotidianamente restano incollati al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti, trasmesse su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45. Oltre che sul piccolo schermo gli episodi sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Sono trapelate sul web alcune anticipazioni relative alla puntata di Beautiful che andrà in onda domani, venerdì 7 febbraio 2025. Queste rivelano che Brook per l’ennesima volta cercherà di far capire alla figlia cosa sta rischiando di perdere da quando ha iniziato una relazione con Thomas, cioè una famiglia unita e felice. La Logan consiglierà a Hope di tornare sui suoi passi e di provare a salvare il suo matrimonio con Liam.

Beautiful, anticipazioni 7 febbraio 2025: R.J. prova a convincere Hope e Liam a riconciliarsi

Alla Forrester Eric, Ridge e R.J. dopo aver chiesto a Liam di raggiungerli lo inviteranno a trovare la forza per superare la profonda crisi che ha spinto lui e Hope a mettere fine al loro matrimonio. Lui però continuerà a ribadire che non riesce a capacitarsi del fatto che l’ex moglie si sia avvicinata a Thomas. In un altro momento R.J. farà un altro tentativo con Hope e Spencer e proverà a convincerli a riconciliarsi non solo per l’amore che ancora provano l’uno nei confronti dell’altra ma anche per il bene della loro famiglia.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’episodio di venerdì 6 febbraio 2025 sia Hope che Liam saranno in imbarazzo e mentre osserveranno Beth giocare felice con la piccola Kelly si commuoveranno entrambi. La bambina appare serena, ancora non sa che i suoi genitori hanno deciso di separarsi.