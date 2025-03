Andrà in onda domani il penultimo appuntamento settimanale di Beautiful e come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che cattureranno l’attenzione di moltissimi fan. Questi, puntata dopo puntata, si piazzano davanti al televisore per assistere alle intriganti vicende dei protagonisti e sono sempre curiosi di scoprire tutto quello che accadrà. La storica soap opera americana tiene compagnia al telespettatori su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45, gli episodi però oltre che sul piccolo schermo sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Ma cosa succederà nella puntata che verrà trasmessa domani, venerdì 7 marzo 2025? Stando alle anticipazioni di Beautiful trapelate sul web Ridge rivelerà a Brooke che lo rende molto triste il fatto di non essere riuscito a convincere R.J. a lavorare alla Forrester Creation. Lui ancora non sa che il figlio ha accettato di aiutare il nonno in azienda.

Beautiful, anticipazioni 7 marzo 2025: Ridge chiede a Brooke di parlare con Donna per convincere Eric a non lavorare più

Nella puntata che andrà in onda domani Ridge confesserà alla compagna di essere molto preoccupato anche per la situazione che si è creata con Eric, il padre non ha nessuna intenzione di rallentare con il lavoro, proprio come faceva in passato vuole creare una linea di moda tutta sua. Lui aveva chiesto al padre di non pensare più al lavoro e di dedicarsi solo alla sua salute, ai suoi hobby e a donna, ma le sue parole lo hanno offeso.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che nell’episodio di venerdì 7 marzo 2025 Ridge chiederà a Brooke di intercedere con Donna per lui, per chiederle di parlare con Eric per cercare di convincerlo a cambiare idea. Vorrebbe che la compagna di suo padre lo spronasse a dedicarsi alla sua vita privata, rimanendo in azienda solo come mentore e guida dei più giovani.

