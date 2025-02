Come al solito Beautiful terrà compagnia ai telespettatori anche sabato 8 gennaio 2025, con tre episodi anziché uno, tante saranno le interessanti novità e i colpi di scena che lasceranno tutti senza parole. La soap opera americana va in onda da lunedì a sabato alle 13.45 e riesce sempre a catturare l’attenzione di moltissimi fan con le sue intriganti vicende. Le anticipazioni svelano ciò che succederà prima della breve pausa del weekend, Eric rivelerà il suo desiderio a Ridge. Quale? Quello di creare una linea di alta moda a suo nome perché pensa di avere la giusta creatività per realizzare almeno un’altra collezione e chiederà al figlio di lavorare insieme.

Ridge stupirà non poco il padre, però in modo negativo, infatti rifiuterà la sua proposta. Stando alle anticipazioni di Beautiful durante la festa di compleanno di Beth organizzata da Donna con la scusa del lavoro Steffy resterà chiusa in ufficio perché non avrà proprio voglia di partecipare, soprattutto perché non vuole alimentare la tensione tra lei e Hope. Intanto Ridge chiederà alla figlia di parlargli delle sue paure e la rassicurerà dicendo che trasferirsi da Eric è stata la scelta giusta perché era l’unico modo per proteggere i suoi figli da Sheila.

Parlando con la figlia Ridge non potrà fare a meno di tirare in ballo Liam e l’amore che lui ancora prova nei suoi confronti. Chiederà a Steffy se questa situazione possa risvegliare quei forti sentimenti che in passato i due hanno provato l’uno per l’altra, lei però ci terrà a precisare per l’ennesima volta che è innamorata di suo marito. Lei teme che il legame di Finn con Sheila sia un ostacolo molto difficile da superare però l’unica cosa che desidera è riunire al più presto la loro famiglia. Intanto, non appena la festa finirà Hope e Liam con la scusa di trasportare i regali resteranno da soli allo chalet.

Spencer affronterà il discorso del divorzio con Hope e le chiederà cosa l’ha spinta a baciare Thomas a Roma dopo tutto il male che provocato in passato alla loro famiglia. I due ripenseranno ai dolorosi momenti che hanno dovuto affrontare insieme, anche il fatto che Forrester è stato capace di tenerle nascosto il fatto che Beth era viva. Il legame tra la Logan e il figlio di Ridge preoccupa molto Liam e nonostante lei dirà che non ha dimenticato il male che le ha fatto la inviterà a rivalutare la loro vicinanza per il bene della loro famiglia.