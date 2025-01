Con le sue intriganti vicende Beautiful continua ad appassionare moltissimi telespettatori, questi puntata dopo puntata si piazzano davanti al televisore per scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti. La storica soap opera americana viene trasmessa su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 ed è disponibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, novità e colpi di scena non mancano mai.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di Beautiful che andrà in onda domani, mercoledì 8 gennaio 2025, su Canale 5. Queste fanno sapere che dopo la scarcerazione di Sheila Steffy non potrà fare a meno di essere terrorizzata dal fatto che sia di nuovo libera. La Forrester ha preso delle misure di sicurezza e Finn le prometterà che la proteggerà ma tutto questo non riuscirà a tranquillizzarla, ha paura anche per i suoi figli.

Beautiful, anticipazioni 8 gennaio 2025: Brooke confida a Ridge di aver sorpreso Hope e Thomas insieme, lui si preoccupa

I tantissimi fan di Beautiful assisteranno ad altre curiore novità nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 8 gennaio 2025. Stando alle anticipazioni Brooke rivelerà a Ridge di aver sorpreso Hope e Thomas a letto insieme durante un momento di intimità. Forrester apparirà alquanto sconvolto, ha paura che il figlio possa tornare ad essere ossessionato dalla Logan ora che il suo matrimonio con Liam è finito.

Intanto Hope rivelerà a Thomas di aver provato a lungo di non cedere ai sentimenti che prova nei suoi confronti, alla fine però non è riuscita più a resistere perché è troppa l’attrazione che prova per lui. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che il fatto che il suo matrimonio sia fallito farà riflettere molto Hope.

