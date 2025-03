Un’altra settimana di Beautiful sta per concludersi e in molti si chiedono cosa succederà prima della breve pausa del weekend, come al solito tante saranno le novità e i colpi di scena che faranno incuriosire non poco i telespettatori. La soap opera americana va in onda su Canale 5 da lunedì a sabato alle 13.45 e con le sue intriganti vicende conquista l’attenzione di moltissimi fan. Stando alle anticipazioni nell’episodio che verrà trasmesso domani, sabato 8 marzo 2025 Donna vedrà R.J. ed Eric concentrati sulla nuova collezione e noterà una grande sintonia tra loro.

Saranno incredibili i primi bozzetti disegnati dal figlio di Ridge, la Logan vedendoli ne sarà subito entusiasta. Intanto Brooke si recherà dalla sorella per spingerla a convincere Eric a ritirarsi ma vedrà il figlio intento a lavorare insieme al nonno. Piuttosto stupita chiederà delle spiegazioni ma il fatto che R.J. abbia deciso di lavorare alla Forrester la renderà felice, si chiederà però perché debbano lavorare a Villa Forrester e non in ufficio.

Beautiful, anticipazioni 8 marzo 2025: Eric confessa a Brooke di voler dare una lezione a Ridge

Eric rivelerà a Brooke che l’atteggiamento del figlio non gli è affatto piaciuto, lui è convinto che Ridge abbia provato ad emarginarlo ma non vuole dargliela vinta. Il desiderio del Forrester senior è quello di dargli una lezione dimostrando che il suo valore non è diminuito e che è ancora uno stilista migliore di lui. Nel frattempo Katie, Thomas e Carter ammireranno con entusiasmo il lavoro di Ridge sulle modelle. Carter pensa che la presenza di Eric sia ancora fondamentale, la Logan invece crede che Ridge abbia ragione in merito al fatto che l’uomo debba riposarsi.

Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Thomas farà notare al padre che è rimasto da solo a gestire l’azienda ora che Steffy è andata in Europa. Poco dopo arriverà Brooke e gli dirà cosa ha visto, si dirà fiera del figlio perché sta lavorando come stilista e perché sta aiutando il nonno. La Logan dirà poi al compagno che Eric vuole dargli una lezione. Nella puntata di sabato 8 marzo 2025 R.J. incoraggerà suo nonno e gli dirà che lo stima moltissimo, lui confesserà di avere ancora la grinta per dimostrare a tutti che è ancora il migliore oltre che il fondamentale sostegno per la Forrester Creations.