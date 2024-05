Anticipazioni Beautiful, puntata 9 maggio 2024/ Bill va a trovare Sheila in carcere

Anticipazioni Beautiful, 9 maggio 2024: Bill disposto ad aiutare Sheila

Domani pomeriggio, giovedì 9 maggio 2024, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful. Secondo quanto rivelano le anticipazioni pubblicate sul sito di Mediaset Infinity, Sheila è finita in carcere dopo essere stata immobilizzata da Steffy e Finn, ma può contare sul supporto incondizionato di Bill. Lo Spencer andrà a fare visita alla donna in prigione e le chiederà se i sentimenti che dichiara di provare per lui siano realmente sinceri oppure no.

Intanto, però, dopo aver fatto arrestare Sheila, Finn e Steffy si ritrovano in una situazione estremamente delicata. La coppia è stata infatti ricattata da Bill, che ha tutta l’intenzione di difendere Sheila e di farla uscire di prigione il prima possibile. Laddove Steffy decidesse di testimoniare contro la rossa per la sparatoria di cui sono stati vittima, lo Spencer minaccerebbe la coppia di denunciare Taylor, colpevole di avergli sparato anni prima.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Finn e Steffy sono riusciti a far arrestare Sheila, immobilizzandola: la donna, grazie all’intervento tempestivo della polizia che la stava cercando per le strade di Los Angeles, è finita in prigione ma è convinta che la sua reclusione non durerà a lungo. La donna infatti sorriderà a Li, recatasi in carcere soddisfatta nel vederla finalmente dietro le sbarre, poiché convinta che molto presto uscirà di prigione.

La rossa è infatti sicura che l’aiuto di Bill sarà fondamentale: l’uomo, ormai sotto l’effetto delle manipolazioni di Sheila ma disposto a tutto pur di aiutarla, potrebbe infatti incastrate Taylor minacciando di denunciarla per avergli sparato anni prima. Un ricatto vero e proprio laddove Steffy decidesse di testimoniare contro la rossa, pur consapevole di essere con le mani legate e di non poter fare mosse azzardate per non mettere nei guai la madre.

