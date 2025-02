La settimana di Beautiful sta per giungere al termine, in molti però sono curiosi di scoprire tutto quello che accadrà prima della breve pausa del weekend. L’amatissima soap opera americana tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a sabato alle 13.45 e ogni sabato lo fa con la messa in onda di ben tre episodi. Cosa succederà ai protagonisti nelle puntate di domani, sabato 22 febbraio 2025? Come al solito i colpi di scena e le novità non mancheranno e lasceranno i fan con il fiato sospeso.

Le anticipazioni di Beautiful, relative alle puntate che verranno trasmesse domani, rivelano che Thomas per l’ennesima volta dirà a Hope che è perdutamente innamorato di lei. Le dirà anche che Liam è corso subito da Steffy perché vorrebbe riconciliarsi con lei. In preda alla delusione la Logan deciderà di tornare insieme al figlio di Ridge. Intanto Sheila continua a vivere a casa di Deacon di nascosto, lui però ha paura che la figlia e Brooke possano scoprirlo. Carter e Ridge si presenteranno a casa sua per ottenere delle informazioni sulla Carter, lei si nasconderà mentre loro faranno molte domande al suo amante.

Beautiful, anticipazioni 22 febbraio 2025: R.J. accetta di aiutare Eric, Steffy torna a casa con Finn

Il tremore alle mani impedisce ad Eric di disegnare come vorrebbe la sua ultima collezione di alta moda. Ridge ha cercato di fargli capire che alla sua età non dovrebbe dedicarsi a impegni professionali così impegnativi, lui però vuole fargli capire che si sbaglia e cercherà di convincere R.J. ad aiutarlo. Il nipote gli dirà di si, soprattutto per confortarlo mentre vede sparire la sua creativa abilità. Stando alle anticipazioni di Beautiful Finn tenterà ancora di riconciliarsi con Steffy, promettendole ancora una volta di proteggere lei e i bambini da Sheila. Lei all’inizio sembrerà ancora molto turbata, ma deciderà di fidarsi di lui dopo un momento di intimità.

Nel frattempo, Ridge e Carter accuseranno Deacon di nascondere Sheila, lui negherà ma lascerà intendere che prova dei sentimenti per lei. Loro appariranno molto perplessi e prima di andare via gli chiederanno di avvisarli se dovesse scoprire dove si trova la donna. Subito dopo la Carter lo ringrazierà per la sua generosità e ribadirà di voler far parte della vita di Finn. Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che nelle puntata di sabato 22 febbraio 2025 Steffy tornerà a casa con il marito, una decisione che farà preoccupare non poco Eric e Ridge perché pensano che Sheila sia un grosso pericolo per lei e per i bambini. Intanto Finn si recherà da Liam per metterlo in guardia affinché non provi più ad allontanare la moglie da lui con lo scopo di riconquistarla.