Cosa sta succedendo nelle puntate americane di Beautiful? Liam si prepara a vivere gli ultimi giorni della sua vita e per questa ragione ha deciso di coinvolgere le sue ex mogli per esprimere l’ultimo desiderio, nella speranza di vederlo realizzato. L’uomo, infatti, prima di lasciare per sempre le sue figlie ha deciso di esprimere un ultimo desiderio e per farlo ha chiesto aiuto alle sue ex mogli, Steffy e Hope, le donne della sua vita. Nelle puntate americane di Beautiful, il giovane Spencer è convinto che la sua vita terminerà a breve e per questa ragione comincia ad abituarsi all’idea, coinvolgendo anche la sua famiglia allargata. Liam, infatti, vuole lasciare il mondo e la sua vita senza rimpianti e per questa ragione vuole riparare agli errori che ha commesso.

Anticipazioni Beautiful, 9 maggio 2025/ Ridge scopre la verità su Eric e decide di mentire sul vincitore

Per questa ragione contatta le donne che più ha amato al mondo, Steffy e Hope, chiedendo alla Forrestes di fare pace con la figlia di Brooke. Un desiderio che vuole vedere realizzato prima di morire. Liam, infatti, è convinto di dover lasciare presto le sue figlie: si sta rassegnando all’idea di morire e ha paura soprattutto per il futuro di Kelly e Beth, le sue adorate bambine. Steffy sa già tutto sulle sue condizioni di salute perché è stata lei a soccorrerlo al momento del suo malore: da quel momento è sempre rimasta aggiornata sulle condizioni del suo ex.

Anticipazioni Beautiful, 8 maggio 2025/ R.J. svela la verità a Brooke, Carter svela chi ha vinto la sfida

Beautiful, le anticipazioni americane: cosa sta succedendo a Liam

Liam, dopo aver ricevuto la diagnosi ed essere certo di morire a breve, ne parla con Steffy che lo convince a dire la verità anche ad Hope, la sua rivale in amore. Lui, però, desidera solamente che le sue due ex mogli facciano pace e che tutti loro tornino ad essere una famiglia unita e serena, in modo da affrontare la grave perdita di Liam. Spencer sa benissimo che è stato lui a creare malumori e incomprensioni tra loro e per questo si scusa proprio con Steffy per aver causato a lei e alla sorellastra tanto dolore.