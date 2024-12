Le repliche di Beautiful faranno compagnia ai telespettatori anche a Capodanno con un doppio episodio, la soap opera americana infatti andrà regolarmente in onda su Canale 5 alle 13.45. In molti sono felici di rivedere gli episodi per poter cogliere i dettagli che sono sfuggiti quando le puntate sono state trasmesse lo scorso 17 dicembre 2024. C’è anche chi le guarda per la prima volta perché ha saltato la messa in onda e non ha avuto il tempo di recuperare gli episodi sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Le anticipazioni trapelate sul web fanno sapere che nella replica di Beautiful che andrà in onda domani, mercoledì 1 gennaio 2025 Hope e Liam avranno un confronto a cuore aperto e lei ammetterà che il bacio con Thomas non è stato un momento di debolezza. A spingerla verso di lui è stato anche il comportamento dell’ex marito, perché in troppe occasioni è corso da Steffy. Confesserà di essere stanca del fatto che lui sia stato sempre innamorato di entrambe ed è per questo che ha deciso di voltare pagina.

Beautiful, replica 1 gennaio 2025: Hope vuole il divorzio, non commetterà gli stessi sbagli di Brooke

Negli episodi di Beautiful che verranno trasmessi su Canale 5 a Capodanno Hope sarà molto sincera nei confronti di Liam e gli dirà che non può più sopportare il fatto che il suo cuore sia sempre diviso tra lei e Steffy e tra due famiglie. Col tempo si è resa conto che non vuole commettere gli stessi errori della madre, che per anni ha sofferto a causa dell’indecisione di Ridge tra lei e Taylor.

La Logan pensa che col tempo ha iniziato a provare attrazione nei confronti di Thomas soprattutto perché è sicuro che lei sia l’unica donna che ama. Nonostante stia soffrendo per la fine del loro matrimonio, Hope dirà a Spencer che ha fatto preparare le carte per il divorzio. Entrambi visibilmente amareggiati si toglieranno le fedi nuziali mettendo fine ad un capitolo della loro vita davvero importante.

