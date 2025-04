Anticipazioni Beautiful, settimana 7-13 aprile 2025

Sta per iniziare una nuova settimana e non mancherà il consueto appuntamento di Canale Cinque con Beautiful, la rinomata serie americana capace di intrattenere tantissimi telespettatori negli anni. Le anticipazioni Beautiful prevedono novità su tutti i fronti in questi giorni, la puntata di oggi vedrà al centro il personaggio di Deacon, consapevole che Hope e Brooke faranno molta resistenza ad accettare la sua relazione con Sheila, ma è felice di essersi lasciato trasportare dai suoi sentimenti e determinato nella sua scelta di dividere il proprio futuro con lei.

Le anticipazioni Beautiful di questa settimana ci rivelano anche che Finn si dirà devastato dall’assenza di Steffy e dei bambini, ma determinato a riunire la famiglia e a riavere sua moglie a fianco, Hope intanto si aprirà con Finn. Lo stesso personaggio interpretato da Tanner Novlan metterà in discussione il rapporto di Hope con Thomas e le suggerisce di allontanarsene perché è convinto che lei meriti un uomo migliore. Sheila e Deacon festeggeranno il loro fidanzamento, convinti che il peggio delle loro storie sia ormai alle spalle.

Anticipazioni Beautiful, cosa accadrà questa settimana

Le anticipazioni Beautiful ci rivelano inoltre che ci saranno altre sorprese e colpi di scena nelle puntate in onda questa settimana. Secondo le anticipazioni della nota serie americana, scopriamo che a “Il Giardino” Finn rimane sconvolto quando Deacon e Sheila gli rivelano di essere innamorati.

Sheila si mostrerà dunque entusiasta del futuro matrimoniale e dichiara di essere convinta che il suo progetto di vita possa essere una prova del suo cambiamento e del riavvicinamento con lui e con il nipotino Hayes. Le anticipazioni Beautiful tornano anche sul rapporto tra Sheila e Deacon. La donna è preoccupata e lo confida all’uomo: se si scoprirà del loro amore, Hope ne sarà scioccata e lui potrebbe perdere il bel rapporto instaurato con la figlia. Hope sarà totalmente spiazzata quando Deacon le confesserà di avere una relazione con Sheila.

