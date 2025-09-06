Anticipazioni Beautiful, settimana dal 7 al 13 settembre 2025: tra lacrime e accuse, Poppy dovrà affrontare il segreto che potrebbe cambiare Luna per sempre

Tanti colpi di scena coinvolgeranno i protagonisti di Beautiful nelle prossime puntate della soap americana e per questo andiamo subito a scoprire cosa succederà negli episodi dal 7 al 13 settembre 2025. Ricordiamo che Beautiful va in onda come al solito dalle ore 13.45 su Canale 5. Pronti a leggere le anticipazioni della settimana prossima?

Anticipazioni Beautiful, settimana dal 7 al 13 settembre 2025: Luna mette alle strette sua madre Poppy

Le Anticipazioni Beautiful parlano di Li, che non vuole che la sorella parli con la famiglia di Finn. Il motivo? La donna è sicura che Luna e Poppy vogliano solo stare il più vicine possibile ai soldi di Bill. Allo stesso tempo la moglie mancata di Bill ribadisce di non essere affatto una persona opportunista, ma di saper essere indipendente e decidere per sè stessa. Intanto, RJ continua a pensare e non si capacita come fra Bill e Poppy ci possa essere stato un incontro così magico da renderli ormai platonicamente inseparabili.

Ma passiamo oltre e continuiamo con le anticipazioni Beautiful per la prossima settimana e vediamo di nuovo Poppy in crisi dopo aver sentito le feroci accuse di Li. Offesa da quello che ha sentito sul suo conto, si confida con Bill, il quale la consola. Si passerà poi ad una rivelazione eclatante su Luna, la quale è vicina a trovare il suo vero padre. Si tratterebbe proprio dello Spencer e a metterle il dubbio sarà proprio RJ il quale ha dei forti sospetti e inizia a cercare indizi ovunque.

Anticipazioni Beautiful, settimana dal 7 al 13 settembre 2025: Brooke è contraria al matrimonio di Hope con Thomas

Secondo le anticipazioni Beautiful si scopre che Spencer non è assolutamente consapevole di poter essere il padre di Luna, ma quest’ultima inizia a parlare con la madre, mettendola alle strette e pregandola di dirle la verità. Poppy, però, nega tutto, anche se la sua reazione non pare essere convincente. Ridge chiede informazioni a Thomas sulla sua relazione con Hope e scopre che il ragazzo le ha chiesto di sposarlo. Allo stesso tempo Brooke fa di tutto per convincere Hope a rifiutare la proposta di matrimonio, convinta che la ragazza non sia ancora pronta vista l’imminente fine della relazione con Liam.

