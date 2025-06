Ogni giorno alle 13.45 i tantissimi fan di Beautiful si piazzano davanti al televisore curiosi di scoprire cosa succederà nel nuovo episodio dell’amatissima soap opera americana, in onda tutti i giorni su Canale 5. Da oltre trent’anni conquista un successo notevole in termini di ascolti, infatti sono tantissime le persone che non perdono una puntata. Chi non può vederla in televisione può recuperare gli episodi in qualsiasi momento in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Le anticipazioni di Beautiful si lasciano sfuggire qualche intrigante dettaglio sulla puntata di domani, giovedì 5 giugno 2025. Siete curiosi di scoprire cosa succederà? Hope continuerà a parlare con il padre a Il Giardino ma lui non riuscirà a farle cambiare idea su Sheila, infatti è certa che la donna non potrà mai cambiare. La figlia di Brooke subito dopo dirà al padre che fino a quando vivrà con la Carter non potrà vedere né lei né i suoi amati nipoti.

Beautiful, anticipazioni 5 giugno 2025: Ridge, Brooke e RJ parlano di Eric

Emergono altri interessanti spoiler in merito alla puntata di Beautiful che terrà compagnia ai telespettatori domani pomeriggio, giovedì 5 giugno 2025. Brooke e Ridge alla Forrester Creations, dopo aver ricordato molti momenti emozionanti ma anche tristi della loro storia d’amore verranno raggiunti da RJ.

I tre, dopo il giorno del Ringraziamento, non potranno fare a meno di tornare a parlare delle gravi condizioni di salute di Eric. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio di domani saranno molto felici di aver avuto la possibilità di trascorrerlo con lui, ma sono consapevoli che non resterà con loro ancora a lungo e questo li renderà molto tristi.

R.J. si sente in colpa, Ridge e Brooke lo rassicurano

Eric sta facendo di tutto per tenere segrete le sue reali condizioni di salute. Il Forrester Senior non vuole far preoccupare la sua famiglia, preferisce vivere al meglio il tempo che gli resta. Il figlio di Brooke e Ridge proverà un forte senso di colpa per aver rivelato il suo segreto, era però un peso troppo grande da sopportare da solo.

I genitori di R.J. cercheranno di rassicurarlo dicendogli di aver preso la decisione giusta, questo però non lo farà stare meglio. Per l’ennesima volta dirà che l’unica cosa che può fare per il nonno è stargli accanto più che può e aiutarlo costantemente nella realizzazione della sua nuova collezione.