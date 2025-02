Anticipazioni Belcanto, prossima puntata del 3 marzo 2025: Carolina affascina con il suo talento

Rai1 ha deciso di puntare anche su una serie in costume ambientata nella seconda metà dell’800 con protagonista Vittoria Puccini che vede nel cast anche Carmine Recano, Antonio Gherardi e Giacomo Giorgio oltre alle giovanissime Adriana Savarese e Caterina Ferioli. Le anticipazioni Belcanto, la fiction di Rai1, svelano che la trama ruota attorno alla vita di tre donne Maria e le figlie Antonia e Carolina che fuggono da Napoli per scappare dal marito violento di Maria, Iginio, ed inseguire il sogno del canto, tuttavia nel corso delle puntate verranno fuori intrighi e segreti.

Dalle anticipazioni Belcanto della 2a puntata in onda il 3 marzo 2025 si scopre che le tre continueranno ad inseguire i loro sogni. Scendendo nel dettaglio, infatti, nel primo episodio dal titolo Don Giovanni, le anticipazioni Belcanto svelano che Antonia si farà notare per la sua voce e Crescenzi offrirà a lei l’opportunità di studiare nella sua classe di canto a patto che prenderà lezioni anche la sorella Carolina. Il maestro, infatti, dopo averla sentita di nascosto è rimasto affascinato dalla sua splendida voce. Tuttavia le lezioni saranno molto costose e per questo Maria deve trovarsi un lavoro.

Belcanto anticipazioni, prossima puntata del 3 marzo 2025: crescono le tensioni tra Maria e la figlia Carolina

E poi ancora le anticipazioni Belcanto 2a puntata svelano che Maria pur di pagare la retta per le figlie accetterà di lavorare come domestica presso la nobile famiglia Bellerio. Tuttavia i problemi saranno sempre dietro l’angolo perché il maestro Crescenzi si accorgerà che Carolina non sa leggere e minaccerà di cacciarla dalla scuola se non impara a leggere e scrivere. Anche questa volta Maria cercherà di fare di tutto per permettere alla figlia di mettersi in pari e poter continuare le lezioni di canto.

Infine dalle anticipazioni Belcanto si scopre che cosa succederà nel secondo episodio della puntata del 3 marzo 2025 s’intitola Casta Diva verrà fuori un segreto su Maria. Si scoprirà il passato da cantante lirica ma questo è solo uno dei segreti che nasconde. La figlia Carolina lo scoprirà e ne rimarrà profondamente turbata deciderà di scappare e ritornare a Napoli da Saveri, a fermarla ci penserà la sorella Antonia che la convincerà a rimanere a Milano. Svelate tutte le anticipazioni principali non resta che ricordare che la seconda puntata di Belcanto andrà in onda lunedì 3 marzo a partire dalle 21.30 circa su Rai1 ed in diretta streaming sul sito Raiplay.