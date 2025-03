Anticipazioni Belcanto, Antonia causa la morte di Olimpia perché gelosa di Carolina

C’è stato un colpo di scena inaspettato e drammatico nella puntata di questa sera di Belcanto: Olimpia è morta per colpa di Antonia. Facendo un passo indietro, Antonia si era preparata duramente per ottenere il ruolo da protagonista nell’opera teatrale La Cenerentola al provino, tuttavia si presenterà anche la sorella Carolina. Ed alla fine è stata quest’ultima a primeggiare. Tuttavia Antonia non l’ha presa per nulla bene e le giurato vendetta. La figlia primogenita di Maria si è vendicata nel peggiore dei modi: ha rivelato a Falez il nascondiglio di Olimpia condannandola a morte certa.

Perché Maria disprezza la figlia Carolina in Belcanto?/ Anticipazioni, "C'è motivo": parla Adriana Savarese

Olimpia, la sorella di Enrico De Marchi, è una giovane rivoluzionaria che dopo essersi scontrata con gli austriaci ha trovato ospitalità e rifugio nel locale di Domenico grazie a Carolina. Quando però quest’ultima vince la parte della protagonista nell’opera teatrale, Antonia per vendetta tradisce la giovane. Smascherata Olimpia prova a fuggire ma viene colpita a morte da un colpo di fucile sparato degli austriaci. Tutto ciò, stando alle anticipazioni Belcanto, creerà un effetto domino in cui Enrico, accecato a sua volta dalla sete di vendetta per la morte della sorella, cercherà di uccidere Antonia. Sarà Carolina ad intervenire per cercare di placare gli animi.

Belcanto, anticipazioni ultima puntata 17 marzo 2025/ Carolina prende parte alla battaglia con Enrico…

Belcanto, retroscena dell’attrice Caterina Ferioli: “Difficoltà nell’interpretare Antonia”

Ogni attore per interpretare al meglio il suo personaggio cerca di trovare dei punti di incontro per renderlo al meglio. La giovane attrice Caterina Ferioli, invece, dovendosi misurare con un personaggio tanto affascinante quanto crudele ha riscontrato non poche difficoltà. In un’intervista ad Elle.it ha confessato: “Le emozioni di Antonia le ho provate anche io.” E subito dopo scendendo nel dettaglio ha aggiunto: “Il mio personaggio ha questo velo di tristezza di fondo, di cui poi si capiranno le ragioni, quasi come se vedesse il mondo da una lente oscura. Il modo che ha lei di venirne fuori è però molto lontano dal mio. Ho fatto fatica a interpretare la sua invidia. In questo siamo molto distanti, ma penso di averla capita.” Si capirà nell’ultima puntata di Belcanto, in onda lunedì prossimo 17 marzo 2025 sempre in prima serata su Rai1.