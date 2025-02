La prima serata di Rai Uno alza il sipario su una nuova serie tv densa di emozioni con una storia di rivalsa al centro della narrazione; questa sera, 24 febbraio 2025, arriva la prima puntata di Belcanto. Un racconto lontano nel tempo, ambientato tra la prima e la seconda metà del novecento; si parte da Napoli con le protagoniste – Maria e le figlie Antonia e Carolina – per poi arrivare a Milano dove l’obiettivo sarà far coincidere i rispettivi sogni con un cambio di vita tanto drastico quanto necessario. Scopriamo i dettagli della narrazione per l’esordio di questa sera con le anticipazioni Belcanto, fin da subito cariche di emozioni e colpi di scena.

Le anticipazioni Belcanto partono da ‘La regina della notta’; così si intitola il primo episodio che ci porta direttamente a Napoli nel 1847. Il racconto si aprirà con la storia di Maria, una madre che cerca di crescere tra mille difficoltà le figlie Carolina e Antonia che intanto pur di guadagnarsi da vivere con il papà Iginio si cimentano in attività non proprio all’insegna della legalità. La realtà delle loro ambizioni è però ben diversa; la secondogenita sogna di vivere di danza e quando è ad un passo dal fare il suo primo provino è proprio il papà a rovinare tutto.

Carolina disposta a tutto per la felicità della sorella, ma l’amore per Saverio… Anticipazioni Belcanto, 24 febbraio 2025

Saranno i sentimenti di Carolina a fare la differenza; la sua empatia coincide con il desiderio della sorella e farà di tutto pur di assecondare le sue ambizioni, anche mettere da parte il suo amore più grande: un giovane di nome Saverio. Il secondo episodio, dal titolo ‘Ave Maria’, racconta proprio della fuga delle sorelle insieme alla mamma, Maria, al fine di liberarsi dalle catene sociali imposte dal padre.

Stando alle anticipazioni Belcanto – per la prima puntata di questa sera, 24 febbraio 2025 – le 3 donne trovano rifugio a Milano dove trovano ospitalità da parte di un uomo di nome Domenico, proprietario di una taverna. E’ proprio qui che Antonia cerca di dare seguito al suo sogno dopo il provino sfumato a Napoli e nel frattempo Carolina cercherà di mettersi in contatto con Saverio, lasciato nella città partenopea per fuggire con la propria famiglia.

Belcanto, dove e quando vedere la prima puntata

Il carico di anticipazioni Belcanto è servito; ora scopriamo dove e quando vedere la prima puntata della nuova serie tv. L’appuntamento con i primi due episodi è a questa sera, 24 febbraio 2025, su Rai Uno; come sempre attraverso l’app RaiPlay per dispositivi mobili e smart tv sarà possibile vedere la puntata anche in streaming e con il servizio on demand.