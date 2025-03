Torna questa sera l’appuntamento con una nuova serie tv che già alla prima uscita è riuscita ad attirare un gran numero di appassionati; le anticipazioni Belcanto – per la seconda puntata, oggi 3 marzo 2025 – raccontano di nuovi segreti pronti ad emergere con protagoniste le due giovani, Antonia e Carolina, impegnate sia nel contesto professionale che nei rispettivi percorsi di vita. La madre, Maria, forse nasconde un segreto che, molto probabilmente, non resterà tale ancora a lungo.

Le anticipazioni Belcanto – per la seconda puntata in onda oggi, 3 marzo 2025 – partono dalle riflessioni di Maria sul futuro delle figlie, Antonia e Carolina; epsa ancora il suo passato irrisolto e gli ostacoli che non le hanno permesso di perseguire i propri sogni. Come prolungamento delle sue ambizioni incompiute, ora è totalmente dedicata alle carriere delle figlie impegnate nel mondo della musica e precisamente in campo lirico.

Il maestro Crescenzi confida in Antonia, ma… Anticipazioni Belcanto, seconda puntata 3 marzo 2025

Nel corso della seconda puntata – stando alle anticipazioni Belcanto – arriva una svolta non da poco per Antonia. Il maestro Crescenzi crede ciecamente nelle sue potenzialità e vuole assolutamente che risulti tra le candidate di una nota gara musicale. E’ disposto anche a rinunciare ad un compenso in denaro, a patto che però anche Carolina accetti di osservare delle lezioni dato il suo talento equivalente. Maria, la mamma delle due giovani, non ha altro desiderio che realizzare i rispettivi sogni ed inizia così a lavorare duramente per sostenere il peso economico delle lezioni presso il maestro Crescenzi.

Carolina presto capirà che la strada giusta è proprio quella di assecondare totalmente la sua passione ma una scoperta sul passato della madre rischia di cambiare tutto; anche lei ha avuto un passato nel mondo della lirica ma ignote sono le ragioni che l’avrebbero portata a lasciare quel sogno in sospeso per sempre. Nel frattempo, Antonia a Milano continua ad attirare l’attenzione; in particolare, è Giacomo Lotti ad essere sempre più attento al suo percorso e forse non solo per ragioni artistiche.

Belcanto, dove e quando vedere la seconda puntata

Le anticipazioni Belcanto attirano la curiosità degli appassionati anche su dove e quando vedere la seconda puntata; appuntamento oggi, 3 marzo 2025, in prima serata su Rai Uno alle ore 21.30. L’episodio sarà come sempre disponibile anche in streaming mediante il servizio offerto dalla piattaforma ufficiale RaiPlay, dotata anche del servizio on demand.