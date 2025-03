Successo incredibile per la nuova serie tv firmata Rai Uno e che, dopo i primi due appuntamenti, ha già fatto breccia nel cuore degli appassionati: le anticipazioni Belcanto per la terza puntata di questa sera – 10 marzo 2025 – non tradiscono le attese e offrono dei risvolti sulla trama particolarmente interessanti. Carolina e Antonia, ovviamente, osservate speciale: le gelosie aumentano a dispetto dell’amore che le ha sempre legate ma la passione e le ambizioni in comune rischiano seriamente di deteriorare il rapporto.

Le anticipazioni Belcanto – per la terza puntata in onda questa sera, 10 marzo 2025 – partono dal quinto episodio dal titolo ‘La Cenerentola’. Prosegue il momento di dissidio tra Carolina e Antonia; le carriere costruite in parallelo non sono più un motivo d’orgoglio reciproco ma una fonte da cui sgorgano gelosia e risentimento. L’ultima goccia sarà proprio la vittoria di Carolina nel casting per ottenere il ruolo di protagonista nello spettacolo ‘Cenerentola’. Un trionfo che ovviamente non sarà ben visto da sua sorella Antonia ma che, sullo sfondo, alimenta anche il mistero su un’altra aspirante al ruolo Sarrasine.

Il ritorno di Saverio ‘spiazza’ Carolina… Anticipazioni Belcanto, terza puntata 10 marzo 2025

Durante i festeggiamenti indetti dal colonnello Falez per il fidanzamento ufficiale con Maddalena sarà proprio la storia di Sarrasine a prendersi la scena. Carolina scoprirà qualcosa di incredibile sul passato della ragazza; un segreto che potrebbe sconvolgere non solo lei, ma di cosa si tratta? Nel frattempo Antonia decide di non darsi per vinta e a dispetto del successo della sorella sembra essere disposta a tutto pur di convincere chi di dovere a darle il ruolo ne ‘La Cenerentola’.

Le anticipazioni Belcanto – per la terza puntata in onda questa sera, 10 marzo 2025 su Rai Uno – proseguono con il sesto episodio, ‘Il flauto magico’, che racconta proprio il desiderio di rivalsa di Antonia. Quest’ultima sfodera l’asso nella manica e, parlando con il colonnello Falez, tenta di entrare nelle sue grazie mediante una rivelazione inaspettata: “Ecco dove si nasconde Olimpia”. Ma non è tutto, una sorpresa inaspettata metterà Carolina dinanzi ad un bivio: il ritorno di Saverio.

Belcanto, dove e quando vedere la terza puntata

Le attese scandite dalle anticipazioni Belcanto non saranno sicuramente tradite; intanto, vediamo dove e quando vedere la terza puntata. Come per i primi due appuntamenti, due nuovi episodi andranno in onda oggi – 10 marzo 2025 – in prima serata su Rai Uno. La visione della serie tv sarà disponibile anche in streaming mediante la piattaforma ufficiale RaiPlay e successivamente – anche per le puntate precedenti – anche con il servizio on demand.