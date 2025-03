Il finale di stagione è pronto a regalare le ultime emozioni ai milioni di appassionati che, per le prime 4 puntate, hanno seguito con coinvolgimento e trasporto le fasi intense e intricate della trama; le anticipazioni Belcanto – per l’ultima puntata di questa sera, 17 marzo 2025 – promettono dei risvolti incredibili per le sorti non solo di Carolina. Il più classico dei dissidi: amore o carriera, con la guerra sullo sfondo. Antonia sarà ancora motivo di discordia ma una scelta della sorella potrebbe sconvolgere tutto.

Le anticipazioni Belcanto per l’ultima puntata in onda oggi – 17 marzo 2025 – partono dall’episodio ‘Viva Verdi’. La situazione è sempre più tesa tra Carolina e Antonia, quest’ultima ha compiuto un gesto vile ai danni di Enrico che, furioso, è ad un passo dal compiere un gesto inconsulto. Tempestivo l’intervento di Carolina che scongiura il peggio ma tanto basta per inimicarsi gli austriaci che ora sono sulle tracce del ragazzo che, prima di unirsi in battaglia, è costretto a trovare rifugio altrove.

Enrico trova rifugio in Svizzera, intanto Antonia… Anticipazioni Belcanto, ultima puntata 17 marzo 2025

Antonia non sembra essere intaccata emotivamente dagli ultimi eventi e, come nulla fosse, prosegue i preparativi per la sua performance ne ‘La Cenerentola’; un ruolo che inizialmente era stato assegnato proprio a sua sorella Carolina. Intanto Enrico, lasciato il casolare dove inizialmente aveva trovato rifugio per sfuggire agli austriaci, trova il modo di spostarsi in Svizzera in attesa di poter mettere in atto il suo piano rivoluzionario.

Le anticipazioni Belcanto per l’ultima puntata – oggi, 17 marzo 2025 – proseguono con il secondo episodio della serata, ‘Va, pensiero’. Carolina vive un dissidio non da poco; da un lato la possibilità di collaborare con Giuseppe Verdi, dall’altro il desiderio di non lasciare solo Enrico in battaglia contro gli austriaci. Un pensiero che desta anche l’apprensione della madre, Maria, che cerca di convincerla a non mettere da parte i suoi sogni nel mondo della musica. Intanto, ancora una volta Antonia tenterà di giovare del bivio che blocca la sorella; aspira a rubare il ruolo nel ‘Nabucco’ del celebre compositore che aveva appunto selezionato Carolina. Quale sarà l’epilogo del dissidio tra sorelle? E Carolina deciderà davvero di mettere da parte le sue ambizioni artistiche per unirsi alla battaglia con Enrico?

Belcanto, dove e quando vedere l’ultima puntata

Le anticipazioni Belcanto, nel merito degli interrogativi lasciati in sospeso, troveranno forse le risposte attese proprio nel corso del finale di stagione; scopriamo dunque dove e quando vedere l’ultima puntata della serie tv. Appuntamento ad oggi in prima serata su Rai Uno – 17 marzo 2025 – alle ore 21.30. Come sempre gli episodi saranno disponibili anche in streaming e on demand mediante la piattaforma RaiPlay.